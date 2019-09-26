Экологическая безопасность ЛУКОЙЛа

Во время экскурсии по производству в центральном пункте управления предприятием продемонстрировали, как отслеживаются все производственные и экологические показатели. В присутствии приглашенных экспертов с помощью современной передвижной лаборатории провели замеры воздуха в нескольких точках. На территории завода, а также у детсада в Гамово и в деревне Субботино, которые расположены в непосредственной близости от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», показатели не только не превышают нормы, но даже лучше допустимых. Участники акции проявили огромный интерес к мероприятию, к проводимому на предприятии экологическому контролю.

– Мы уверены, что показали пример открытости и прозрачности ведения бизнеса, которому последуют за нами и другие промышленники. За последние несколько лет предприятие вложило значительные средства в перевооружение и создание экологически чистого производства, – отметил Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Данный опыт обсуждался уже во время круглого стола «Экология производства», организованного ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края. В его работе приняли участие представители пермских властей, промышленных предприятий города. Здесь обсудили резонансные экологические проблемы региона, рассмотрели перспективы развития промышленных производств и системы экологического мониторинга. Пермские нефтепереработчики рассказали о модернизации производства, о природоохранных мероприятиях и вкладе в улучшение экологической ситуации в регионе.

– Промышленные предприятия уже не те, многие прошли фазу техперевооружения и с точки зрения экологической безопасности не представляют той угрозы, которая была несколько лет назад. С другой стороны, жители города Перми, справедливо задают вопросы: «Мы живем в экологически чистом городе или нет?» Поэтому мы должны точно понимать и координировать работу с точки зрения обеспечения объективной, правдивой информацией», – сказал в заключение Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы.