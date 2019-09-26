В Ростовской области средний размер автокредита вырос на 6,9%

В январе-августе этого года средний размер выданных автокредитов в Ростовской области составил 732,3 тыс. руб., что на 6,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В соседнем Краснодарском крае показатель так же увеличился на 6,9% и составил 870 тыс. руб. По среднему размеру автокредита в январе-августе этого года регион занял пятое место в стране.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве - там он составил 1,1 млн руб. За ней идут Московская область, (960,3 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (938,8 тыс. руб.).

При этом самый серьезный рост среднего размера выданных автокредитов среди 30 регионов-лидеров продемонстрировал Ставропольский край (+11,6%), Калужская область (+11%) и Санкт-Петербург (+10%)

В целом по стране средний размер выданных автокредитов за январь-август этого года составил 767,2 тыс. руб., увеличившись на 7%

Дарья Голякова