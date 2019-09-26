Александр Высокинский: мэрия не планирует акционировать системообразующие МУПы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня на пресс-конференции заявил, что мэрия не намерена акционировать системообразующие МУПы. «У меня позиция есть, и она остается: городские системообразующие МУПы должны быть у города — принадлежать горожанам»,— подчеркнул он. Господин Высокинский привел пример, когда за квартальные сети теплоснабжения в городе отвечал МУП, а за магистральные — ПАО «Т Плюс», «хотя ответственный перед гражданином за теплые батареи должен быть один». «Мы создали Екатеринбургскую теплоснабжающую компанию (ЕТК), у города больше 26%, город обладает правом принятия решений. Такая же тема по электрическим сетям и газоснабжению»,— отметил он.

В случае с МУП «Водоканал», добавил господин Высокинский, предприятие полностью принадлежит горадминистрации и «ситуация будет оставаться такой, какая есть». В случае с Гортрансом мэрия намерена на конкурсной основе заключить концессионное соглашение с частным инвестором, который обеспечит реконструкцию городского транспорта. В противном случае, предупредил мэр, из городского бюджета на эти цели потребуется около 40 млрд руб.