«Бронка Групп» создала новое юрлицо после ликвидации холдинга «Форум»

Управляющей компанией «Бронка Групп» создано новое юридическое лицо почти одновременно с ликвидацией холдинга «Форум», который ранее владел портом «Бронка». Совладельцем компании являлся петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко, осужденный за контрабанду алкогольной продукции.

Как сообщает «Фонтанка.ру», ООО «УК "Бронка Групп"» зарегистрировано 17 сентября. Его учредителями числятся дочь совладельца «Форума», генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, Наталья и внук экс-главы ФСО России Евгения Мурова Никита. Последний занимает должность гендиректора в обеих «Бронках». Уставный капитал компании составил 2 млн рублей. Каждый из партнеров инвестировал по 1 млн руб.

На следующий день, 18 сентября, была ликвидирована ХК «Форум», большей частью основных активов которой в настоящий момент владеет «Бронка».

Как пояснили в пресс-службе ООО «Бронка Групп», новая компания создана в рамках развития корпоративной структуры холдинга. При этом ликвидацию ХК «Форум» в «Бронка Групп» комментировать не стали.