В Ростовской области прогнозируют заморозки до -3 С°

Ночью и утром 27 сентября местами в Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 С°, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Особое внимание следует обратить на использование печей в холода. Чтобы избежать пожаров, следует знать и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи», - говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили об опасности оставленных без присмотра электрических обогревателей и использовании неисправных розеток, вилок и выключателей.

Дарья Голякова