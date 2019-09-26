Стрелки и цветомузыка Макияж с Недели моды в Милане и Париже

Бьюти-идеи будущей весны и лета — в обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Неон на Versace

Для показа Versace Пэт Макграт использовали свои любимые приемы: влажная от хайлайтера кожа, пушистые ресницы и небольшие стрелки, визуально вытягивающие глаз. Главный акцент сделан над подвижным веком — это словно светящиеся неоновые тени в оранжевом и розовом цветах. Вдоль верхних ресниц — блестки.

Цветные мазки на Salvatore Ferragamo

Fotodom

Визажиста Фара Хомиди вдохновили на этот яркий образ разноцветные аксессуары из муранского стекла, представленные в новой коллекции. Так, на веках моделей появились хаотичные крупные мазки кремовых пигментов M. A. C. Вокруг них — прозрачный блеск.

Аппликации на Iceberg

В этом образе особенно красивы не голографические наклейки на скулах в форме молний, а «вспышки» теней на веках. Автор такой тонкой работы с красивой растушевкой — визажист Эндрю Галлимор.

Белая графика на Arthur Arbesser

Getty Images

Визажист Бенджамин Пакли создал на веках моделей сложные геометрические элементы при помощи белых карандаша и теней. Во внутренних уголках глаз — плавная форма, которая превращается в широкие стрелки на внешних уголках.

Губы бургунди на Max Mara

Этот контрастный макияж создал Том Пешо. Мрачный оттенок помады — бургунди матовой текстуры — разбавлен тенями пастельного мятного оттенка, которые визажист нанес на все веко до бровей.

Блестки на Fendi

Если все чаще блестки украшают верхнее веко или губы, то Питер Филипс нанес серебряный глиттер под глаза. Предварительно глаза подведены черным лайнером, а ресницы прокрашены тушью — так выразительнее.

Тонкие линии на Mugler

Автором макияжа для Mugler стала Инге Гронард. Визажист создала минималистичный образ, где основной деталью были тонкие прямые линии, идущие вдоль бровей. Сами брови зачесаны наверх, на губах — блеск, а кожа — матовая. Издалека эти линии придают образу строгость.

Идеальные стрелки на Dior

Dior

Для показа Dior креативный директор по макияжу Питер Филипс создал максимально гармоничные стрелки: в меру вздернутые и с не очень длинным хвостиком. Это единственный акцент в бьюти-образе.

Дарья Богомолова