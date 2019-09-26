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Фото: instagram@andrewgallimakeup

Стрелки и цветомузыка

Макияж с Недели моды в Милане и Париже

от

Бьюти-идеи будущей весны и лета — в обзоре «Коммерсантъ Стиль»


Неон на Versace


instargam@versace

instargam@versace

Для показа Versace Пэт Макграт использовали свои любимые приемы: влажная от хайлайтера кожа, пушистые ресницы и небольшие стрелки, визуально вытягивающие глаз. Главный акцент сделан над подвижным веком — это словно светящиеся неоновые тени в оранжевом и розовом цветах. Вдоль верхних ресниц — блестки.

Цветные мазки на Salvatore Ferragamo


Fotodom

Fotodom

Визажиста Фара Хомиди вдохновили на этот яркий образ разноцветные аксессуары из муранского стекла, представленные в новой коллекции. Так, на веках моделей появились хаотичные крупные мазки кремовых пигментов M. A. C. Вокруг них — прозрачный блеск.

Аппликации на Iceberg


instagram@andrewgallimakeup

instagram@andrewgallimakeup

В этом образе особенно красивы не голографические наклейки на скулах в форме молний, а «вспышки» теней на веках. Автор такой тонкой работы с красивой растушевкой — визажист Эндрю Галлимор.

Белая графика на Arthur Arbesser


Getty Images

Getty Images

Визажист Бенджамин Пакли создал на веках моделей сложные геометрические элементы при помощи белых карандаша и теней. Во внутренних уголках глаз — плавная форма, которая превращается в широкие стрелки на внешних уголках.

Губы бургунди на Max Mara


instagram@maxmara

instagram@maxmara

Этот контрастный макияж создал Том Пешо. Мрачный оттенок помады — бургунди матовой текстуры — разбавлен тенями пастельного мятного оттенка, которые визажист нанес на все веко до бровей.

Блестки на Fendi


instagram@fendi

instagram@fendi

Если все чаще блестки украшают верхнее веко или губы, то Питер Филипс нанес серебряный глиттер под глаза. Предварительно глаза подведены черным лайнером, а ресницы прокрашены тушью — так выразительнее.

Тонкие линии на Mugler


instagram@muglerofficial

instagram@muglerofficial

Автором макияжа для Mugler стала Инге Гронард. Визажист создала минималистичный образ, где основной деталью были тонкие прямые линии, идущие вдоль бровей. Сами брови зачесаны наверх, на губах — блеск, а кожа — матовая. Издалека эти линии придают образу строгость.

Идеальные стрелки на Dior


Dior

Dior

Для показа Dior креативный директор по макияжу Питер Филипс создал максимально гармоничные стрелки: в меру вздернутые и с не очень длинным хвостиком. Это единственный акцент в бьюти-образе.

Дарья Богомолова


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Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Стиль Wedding#38

от 23.09.2019

Стиль Украшения#37

от 17.09.2019

Стиль Арт#35

от 05.09.2019

Стиль Kids#31

от 27.08.2019

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