В Челябинской области ужесточат наказания за незаконные раскопки

Депутаты регионального заксобрания утвердили в первом чтении проект поправок в закон об административных нарушениях. Изменения касаются наказаний для организаций, которые затягивают сроки выполнения земляных работ или ведут раскопки без разрешения.

Поправки в несколько раз увеличивают штрафы за повреждение или уничтожение деревьев, дорог, тротуаров и других элементов благоустройства при проведении земляных работ. Нарушителям придется заплатить за такие действия от 1 тыс. руб. (для граждан) до 100 тыс. руб. (для юридических лиц). Если организация затягивает первоначально установленные сроки проведения раскопок, ей будет также выписан штраф до 100 тыс. руб.

С законодательной инициативой выступили депутаты челябинской городской думы. Как отметил во время доклада спикер горсобрания Андрей Шмидт, в Челябинске широко распространена практика, когда подрядчики, заканчивая раскопки, не спешат восстановить элементы благоустройства. Когда поправки в закон вступят в силу, за это компаниям будет грозить штраф до 100 тыс. руб.