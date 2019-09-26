Количество турфирм в Ростовской области выросло на 20,6%

На конец прошлого года на территории Ростовской области работали 322 турфирмы, сообщает Ростовстат. Это на 20,6% больше, чем годом ранее. Более 80 % из них составили турагенты, 5,3%– туроператоры и 14 процентов – компании, совмещающие турагентскую и туроператорскую деятельность.

За прошлый год турфирмы продали более 80 тыс. турпакетов, что на 46% больше, чем годом ранее. Услугами турфирм воспользовались порядка 200 тыс. человек.

Из заграничных направлений наибольшей популярностью пользуется Турция – отдых в этой стране выбрало 34% туристов. За ней идет Греция, где отдохнуло 6,9% путешественников. Из направлений внутреннего туризма лидирующие позиции по-прежнему остаются за курортами Краснодарского края, которые разместили свыше 60% организованных туристов нашего региона, обратившихся в турфирмы.

Дарья Голякова