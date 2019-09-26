В отношении руководителя подразделения «Донречфлота» возбуждено уголовное дело

В Ростове в отношении одного из руководителей подразделения ОАО «Донречфлот» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает Волго-Донская транспортная прокуратура. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до 80 тыс. руб.

По версии следствия, руководитель службы судового хозяйства предоставил в бухгалтерию предприятия фиктивные товарные чеки о приобретении масляного насоса, краски и грунта для теплоходов «Капитан Ларин» и «Волго-Дон 238». На основании этих документов на его счет были переведены деньги, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению. При этом установлено, что товары не были куплены и переданы на теплоход. В результате ОАО «Донречфлот» понес ущерб на сумму 140 тыс. руб.

Кристина Федичкина