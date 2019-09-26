В КСП Челябинской области создали дополнительную комиссию для контроля за нацпроектами

Заксобрание Челябинской области одобрило увеличение штата Контрольно-счетной палаты региона (КСП) с 70 до 76 человек. В структуре ведомства создали дополнительную аудиторскую комиссию, которая будет следить за ходом исполнения нацпроектов.

«Предлагается создать седьмое аудиторское направление, за которым будут закреплены функции по проведению стратегического аудита, контролю за ходом и итогами реализации документов стратегического планирования Челябинской области, анализу социально-экономической ситуации в Челябинской области. Контрольные мероприятия в рамках стратегического аудита позволят максимально повысить эффективность национальных проектов»,- доложил депутатам заместитель председателя региональной КСП Юрий Подшивалов.

В июне временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на заседании правительства региона раскритиковал низкие темпы реализации на Южном Урале национальных проектов, обозначенных в указе президента. Фактическое исполнение расходов по нацпроектам в регионе составило 2,3 млрд руб. — 14,4% от запланированных средств. Этот показатель намного ниже среднероссийского, который составляет чуть ниже 30%. При этом по проекту «Здравоохранение» реализовано 13,2% предусмотренных средств, «Жилье и городская среда» — 10,9%, «Культура» — 7,4%, «Экология» — 2,8%.