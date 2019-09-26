Александр Высокинский назначит нового директора «Водоканала»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал назначить нового руководителя МУП «Водоканал» в ближайшие дни. «Это будет квалифицированный специалист, прошедший свой путь»,— заверил он. Более конкретные сроки мэр назвать затруднился, однако не исключил, что справится с задачей до конца следующей недели.

Предыдущий руководитель предприятия Игорь Дубровин ушел в отставку в июне. Он возглавлял управление с марта этого года. До него с января прошлого года «Водоканалом» руководил Евгений Буженинов, с начала — в статусе врио, назначен был в начале мая 2018 года. В 2010–2018 годах МУПом руководил Александр Ковальчик, который перешел на должность министра экономики и территориального развития Свердловской области. Сейчас господин Ковальчик занимает должность первого вице-мэра.

Основным кандидатом на должность нового главы считался заместитель директора организации, депутат гордумы Александр Караваев, однако назначен он так и не был. Еще одним кандидатом считается исполняющий обязанности руководителя МУПа Владимир Коромыслов.