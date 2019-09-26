В Краснодаре будут судить избившего полицейского жителя Москвы

В суд кубанской столицы для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Москвы, который обвиняется в применении опасного для здоровья представителя власти при исполнении насилия (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, инцидент произошел 15 мая 2019 года. Москвич в состоянии алкогольного опьянения совершил мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в аэропорту Краснодара, за что был препровожден сотрудниками полиции в дежурную часть для административного разбирательства. Однако обвиняемый, следуя на медицинское освидетельствование, неоднократно ударил одного из полицейских ногой в область груди. Тогда на мужчину надели наручники. Но в медицинском кабинете он вновь ударил полицейского ногой по руке, а затем, не желая проходить освидетельствование, нанес стражу порядка еще один удар коленом в область бедра.

«В результате преступных действий обвиняемого сотруднику полиции был причинен легкий вред, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья», - сообщили в следственном ведомстве.

Санкции инкриминируемой жителю Москвы статьи предполагают до десяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых