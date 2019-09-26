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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Апелляционный суд поддержал отказ признать банкротом бывшего директора «ТНС энерго НН»

Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции об отказе по заявлению Елены Ситдиковой признать банкротом ее супруга, бывшего директора ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» Василия Ситдикова, с которого компания намерена взыскать более 700 млн руб. убытков. Обжаловать такое решение Нижегородского арбитражного суда от 12 июля пытались оба – и Василий, и Елена Ситдиковы. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Напомним, в мае суд также отказался признать Василия Ситдикова банкротом по заявлению предпринимателя Сергея Бахтина. Тогда «ТНС энерго НН» перечислило бизнесмену 650 тыс. руб. в счет уплаты долга господина Ситдикова. После свои требования как кредитор заявила и Елена Ситдикова. Она требовала признать своего супруга банкротом из-за долга около 14,7 млн руб. Это средства, которые она предоставляла Василию Ситдикову в качестве займов – согласно заключенному брачному контракту, супруги вели раздельный режим имущества. Нижегородский арбитражный суд указал, что брачный контракт был заключен спустя почти 20 лет после заключения брака и после проведения налоговой проверки в отношении «ТНС энерго НН», в результате которой компании были доначислены пени и штрафы. Кроме того, денежные средства, которые госпожа Ситдикова давала супругу в долг, не выбывали из обладания семьи. В связи с этим суд счел, что требования, которые предъявляет к должнику Елена Ситдикова, необоснованны, потому что направлены на создание препятствий «ТНС энерго НН» в удовлетворении требований к должнику и на формирование в реестре требований кредиторов подконтрольной задолженности, чтобы в дальнейшем утвердить «своего» арбитражного управляющего и иметь влияние на процедуру банкротства.

С требованиями о признании Василия Ситдикова банкротом также обратилось «ТНС энерго НН». Напомним, компания пытается взыскать с должника около 736,8 млн руб. в качестве убытка, причиненного в связи с неисполнением господином Ситдиковых его должностных обязанностей: «ТНС энерго НН» возложила на бывшего директора компании ответственность за некоторые убыточные решения. Взыскать задолженность компания намерена путем продажи 10% доли Василия Ситдикова в уставном капитале ООО «Редитекс». Рассмотрение заявление «ТНС энерго НН» о банкротстве должника назначено на 2 октября. Добавим, что сам Василий Ситдиков также подал иск о признании себя банкротом. Его заявление, вероятно, будет рассмотрено в течение 15 дней после рассмотрения заявления «ТНС энерго НН».

Анастасия Еремина


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