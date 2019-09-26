Представитель краевых властей не возглавит комиссию по выбору главы Осинского округа

Депутаты думы Осинского городского округа утвердили положение о конкурсе на должность главы муниципалитета. По информации “Ъ–Прикамье”, конкурсная комиссия будет состоять из восьми человек. Из них половина делегируется думой городского округа, вторая половина формируется краевыми властями. При этом председателем комиссии может быть назначен только представитель городского округа. Отметим, что в типовом положении о конкурсе, председателем комиссии является руководитель администрации губернатора Пермского края. По итогам рассмотрения документов и конкурсного отбора, депутатам думы будут представлены не менее двух кандидатов. Претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов, станет главой городского округа. Дата проведения конкурса и состав комиссии планируется утвердить в следующий четверг, 3 октября.

Ранее Осинская дума назначила исполняющим полномочия главы городского округа сотрудника Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. Также на пост главы района, по информации “Ъ–Прикамье” могут претендовать глава Осинского района Яков Лузянин и советник главы Перми и экс-глава района Сергей Романов.