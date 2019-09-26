Возбуждено уголовное дело по факту гибели главы Новокуйбышевска

Силовики расследуют гибель бывшего главы Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом „Ъ-Волга“ сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ „Доведение до самоубийства“ доведение до самоубийства»,– сказал собеседник издания.

На этой неделе бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на 58-м году жизни в центральной городской больнице после попытки покончить с собой. По данным СУ СКР по Самарской области, рядом с бывшим мэром Новокуйбышевска нашли охотничье ружье. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным ранением. По факту инцидента проводилась проверка.

Георгий Портнов