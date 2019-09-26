Инициативы о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов внесены в заксобрание

В Законодательное собрание Пермского края внесены инициативы о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов. Ожидается, что оба проекта будут рассмотрены в октябре.

Согласно пояснительным запискам, с объединением поселений Бардымского района в единый округ согласились все советы депутатов. В Еловском муниципальном районе объединение не поддержал только совет депутатов Дубровского сельского поселения. Согласно протоколу заседания совета депутатов, за создание округа проголосовали три человека, «против» высказались четверо, еще трое народных избранников от голосования воздержались. Как отмечается в протоколе, депутаты ссылались не мнение жителей, не поддержавших объединение на публичных слушаниях. Также депутаты рассказали, что часть жителей сельского поселения пожелала войти в состав Чайковского городского округа.

Ранее “Ъ–Прикамье” сообщал, что против объединения в муниципальный округ на публичных слушаниях также высказывались жители Бардымского сельского поселения. Однако, совет депутатов поселения создание округа поддержал.

Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», объединение поселений муниципального района невозможно, если «население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия».