Маргариту Павлову освободили от должности уполномоченной по правам человека

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили уход Маргариты Павловой с поста уполномоченной по правам человека в Челябинской области. По решению губернатора Алексея Текслера она станет сенатором в Совете федерации.

Заксобрание Челябинской области наградило Маргариту Павлову медалью за заслуги в законотворческой деятельности. Спикер областного парламента Владимир Мякуш отметил, что для госпожи Павловой назначение в Совет федерации – «большая честь». «Выразим надежду, что она успешно справится с высокими обязанностями сенатора Челябинской области от губернатора»,- сказал господин Мякуш.

Напомним, Владимир Мякуш вместе с Маргаритой Павловой и руководителем реготделения «Справедливой России» Валерием Гартунгом входил в «сенаторскую тройку» Алексея Текслера. Их кандидатуры господин Текслер озвучил до начала предвыборной кампании. Предполагалось, что у всех троих были равные шансы занять место сенатора в Совете федерации.