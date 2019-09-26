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Криминалисты исследуют обнаруженную в чемодане на улице в Балашове коллекцию оружия

В Балашове Саратовской области криминалисты исследуют коллекционное оружие («Парабеллум» 1902 года, клинки, кортики), которое находилось в выпавшем из автомобиля чемодане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Чемодан был утерян 3 сентября – он выпал из перегруженной машины. Как удалось установить полицейским, он принадлежал 50-летней местной женщины. Ее умерший 12 лет назад супруг был коллекционером. Как и каким образом он собирал свою коллекцию, она пояснить не смогла.

Проверка продолжается.

Марина Ковалева


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