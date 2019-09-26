Пермскую «Карусель» может сменить «Перекресток»

Сегодня федеральный ритейлер Х5 сообщил о намерении трансформировать свою сеть гипермаркетов «Карусель» (91 точка, 49 из которых открыты на собственных площадях, 42 – на арендованных).

По сообщению компании, порядка трети гипермаркетов - 34 - «Карусель» (8 арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление «Перекрёстку». Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года. Еще 20 арендованных гипермаркетов «Карусель» закроют к 2022 году. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под прежним брендом, пока их менеджмент «пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия».

Отметим, что в Перми Х5 построила гипермаркет «Карусель» в 2015 году по адресу: Шоссе Космонавтов, 59. Общая площадь объекта составила более 16 тыс. кв. м., объем инвестиций в строительство - 767 млн руб. До этого X5 была представлена в краевом центре только дискаунтерами «Пятерочка» и супермаркетами «Перекресток». Сейчас площади в ТЦ арендует выставочный центр «Пермская ярмарка».

В пресс-службе Х5 отказались пояснить судьбу пермского магазина до публикации финансовых результатов за третий квартал 2019 года.