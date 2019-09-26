Александр Деревягин возглавил бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие» в Петербурге

Александр Деревягин назначен заместителем управляющего Северо-Западного филиала банка «Открытие» по корпоративному и инвестиционному бизнесу. Как сообщил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе, в новой должности господин Деревягин будет заниматься вопросами наращивания кредитного портфеля банка в Петербурге и Ленобласти. «Уверен, что уже в ближайшие месяцы благодаря команде корпоративного и инвестиционного бизнеса нашего банка в Петербурге мы сможем реализовать крупные проекты в сфере инвестиционного банкинга и существенно расширить базу крупных корпоративных клиентов»,— добавил он.

Александр Деревягин до августа текущего года работал руководителем дирекции крупнейших клиентов по Северо-Западу ПАО «Сбербанк».