В Пятигорске директора аптеки осудили за дачу взятки

Пятигорский городской суд приговорил директора ООО «Семья» к штрафу 300 тыс. руб. за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что в феврале этого года подсудимый, находясь в служебном автомобиле, передал начальнику отдела ТО Росздравнадзора по региону взятку в сумме 70 тыс. руб., чтобы тот не составлял в отношении компании протокол об административном праворнарушении. По данным сайта kartoteka.ru., директором ООО «Семья» в указанный период был Вадим Моргатый. Компания занимается розничной торговлей лекарствами в аптеках.

Юридическое лицо также оштрафовали на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от его имени (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).

Дарья Голякова