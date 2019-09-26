Катализаторы притягивают экономический кризис

Новый мировой финансовый кризис может оказаться серьезнее предыдущего, а защититься от него нечем. Дискуссию о приближении глобального экономического коллапса запустил накануне глава Deutsche Bank Кристиан Севинг. Он раскритиковал мягкую кредитно-денежную политику ФРС США и Европейского центробанка и заявил, что главные мировые регуляторы не смогут противостоять новому кризису. Кроме того, как выяснил Университет Британской Колумбии из Канады, богатейшие семьи планеты готовятся к рецессии и перекладывают средства в защитные активы. Какими могут быть масштабы нового кризиса? И как его переживет Россия? Выяснял Григорий Колганов.

По депозитам в евро рекордно отрицательные ставки — минус полпроцента. Ключевая ставка ФРС тоже опасно снижается. Дешевых денег все больше, но справиться с кризисом они не помогут, полагает глава Deutsche Bank. Мягкой кредитно-денежной политикой главные мировые регуляторы боролись с кризисом 2008 года, но по его окончании курс не поменяли. Похоже, новому коллапсу теперь действительно нечего противопоставить, отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. А признаков того, что он скоро наступит, все больше, и по масштабу он может быть пострашнее уже виденного. «Мы видим замедление в первую очередь в мировой торговле. За последние десять лет многие дисбалансы так и не были расшиты, очень многие проблемы усугубились. Мы видим не очень хорошую ситуацию с доходами, стремительный за последнее десятилетие рост долговой нагрузки. Сейчас инструментов для сдерживания значительно меньше. Вполне возможно, что ситуация будет даже хуже, чем в 2008 году»,— заявил Сусин.

Когда же ждать нового кризиса, который рискует сравниться с Великой депрессией? Наверное, в этом вопросе можно довериться богатейшим семьям планеты. Они, согласно результатам опроса Университета Британской Колумбии, готовятся к рецессии уже в следующем году, а потому сейчас активно скупают облигации и недвижимость. Как будет чувствовать себя Россия? Насколько вовлечена наша страна в мировую экономику на фоне санкций, плавающего рубля и курса на импортозамещение? Многие предрекают замедление экономического роста, а то и вовсе стагнацию, но что это значит для рядового россиянина? Объясняет экономист Андрей Верхоланцев: «Кризис в мировой экономике скажется на снижении цен на сырье. Мы можем увидеть девальвацию рубля, падение доходов, замедление той же розницы. Возможно, какой-то всплеск инфляции произойдет за счет девальвации рубля. Банки начнут более аккуратно подходить к кредитованию. И данное направление тоже может претерпеть некоторое замедление. И ставки могут вырасти, поскольку, скорее всего, Банк России не останется в стороне».

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Но есть и другое мнение: кризис десятилетней давности кое-чему научил российскую власть, так что, возможно, новый коллапс не так уж больно ударит по стране. По крайней мере, на это надеется первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Правда, у его оптимизма есть весьма существенная оговорка: «Накоплена большая подушка безопасности в виде золотовалютных резервов, фондов, которые теоретически позволяют надеяться на то, что мы можем быть уверены в защищенности от кризиса.

Но большая часть наших резервов в инструментах глобального свойства — это и американские казначейские обязательства, и валюта, и золото. Поэтому надо держать ухо востро».

Глава Deutsche Bank назвал главными рисками, которые могут привести к глобальному кризису, ситуацию в Гонконге и на Ближнем Востоке. Ультрабогатые семьи говорят о торговой войне США и Китая. Словом, катализаторов нового коллапса немало, а времени на подготовку к нему осталось всего ничего.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил президенту Владимиру Путину, что инфляция в России снижается быстрее ожиданий. По итогам этого года она может составить 3,6%. Но глава государства отметил, что отчасти это стало результатом подкрутки макроэкономических показателей со стороны Центробанка.