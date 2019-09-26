ВС РФ поддержал позицию прокуратуры в деле об уводе здания библиотеки имени Пушкина

Верховный суд РФ поддержал позицию прокуратуры Саратовской области в возврате объектов недвижимости в госсобственность. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка выявила факт незаконного заключения договора мены между ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» и ООО «Вега». По мнению надзорного органа, закрепление имущества за библиотекой носило формальный характер, а заключение договора мены было необходимо для отчуждения государственного имущества в обход порядка, установленного законодательством о приватизации. Это способствовало приобретению обществом земельного участка в центре города за 15% его кадастровой стоимости.

Прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд Саратовской области о признании недействительными сделок и возврате объектов в государственную собственность. Требования были удовлетворены. Впоследствии их поддержали суды еще трех инстанций.

Марина Ковалева