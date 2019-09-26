Удмуртстат: средние зарплаты в регионе в январе-июле выросли на 6,2%

Среднемесячная зарплата работников всех организаций Удмуртии за январь-июль 2019 года составила 33,3 тыс. руб. Это на 6,2% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмурстат. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата за январь-июль выросла на 2,3%. Средний размер зарплаты в июле составил, 33,5 тыс. руб., что на 3,9% больше, чем в 2018 году.

В июле текущего года самый высокий средний уровень оплаты труда отметили в организациях финансовой и страховой деятельности — 63,8 тыс. руб., и в сфере добычи полезных ископаемых — 53,1 тыс. руб. Самый низкий — у работников сельского и лесного хозяйства, которые зарабатывают 25,1 тыс. руб., что в 1,3 ниже среднего значения по республике. Уровень оплаты труда работников сферы образования составил 54,3% от среднереспубликанского, области культуры, спорта, организации досуга — 80,3%, в учреждениях здравоохранения и социальных услуг — 99,7%.

По среднему размеру зарплаты Удмуртия находится на 6-ом месте среди 14 регионов ПФО. Лидером является Пермский край с показателем 37,18 тыс. руб. На последнем месте расположилась Саратовская область — средний размер зарплаты в ней составляет 27,5 тыс. руб.