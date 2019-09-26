Средний размер автокредита на Кубани увеличился на 6,9%

В январе-августе текущего года в Краснодарском крае средний размер автомобильного кредита составил 870 тыс. руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 6,9% (был – 813,9 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер выданных автокредитов в целом по России составил 767,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (716,8 тыс. руб.) на 7%. По показателю величины среднего размера кредита на покупку авто Краснодарский край занимает пятое место среди российских регионов. В лидерах Москва (1,1 млн руб.), Московская область (960,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (938,8 тыс. руб.) и Иркутская область (889,7 тыс. руб.).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что рост среднего размера автокредитов, помимо удорожания импортных автомобилей, связан с улучшением процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. «Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов, а доходы и долговая нагрузка находятся на приемлемом уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей», - говорит эксперт.

Кстати, наибольший средний размер выданных автокредитов в 2019 году отмечен у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет (830,1 тыс. руб.), а самый низкий – у граждан старше 65 лет (454,3 тыс. руб.).

Дмитрий Михеенко