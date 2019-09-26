Управляющую компанию «Ай Си» Регион» оставили без лицензии

Управляющая компания «Ай Си» Регион» не смогла добиться восстановления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в судах. Решение об отзыве лицензии было принято арбитражным судом по иску Государственной жилищной инспекции.

УК пыталась оспорить утрату права на работу, направив в суд апелляцию. Инспекция, в свою очередь, подала кассационную жалобу.

Кассационная инстанция подтвердила правомерность аннулирования лицензии. Причиной аннулирования стало отсутствие в течение шести месяцев сведений о домах, деятельность по управлению которыми осуществляла УК.