«Техника подвела Мосгорсуд»

Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову, чтобы изучить видеодоказательства, сообщил корреспондент “Ъ FM”. Генпрокуратура считает, что исправление Павла Устинова возможно без его реального лишения свободы. В суде выступил сам Устинов, который заявил, что ни в чем не виновен и ему не за что извиняться. Адвокат Анатолий Кучерена согласился с позицией прокуроров в вопросе, который касается излишне сурового наказания. Второй адвокат, Дмитрий Чешков, попросил посмотреть и приобщить видеозаписи от свидетелей защиты. Подробности заседания Мосгорсуда рассказал корреспондент “Ъ FM” Владиимир Расулов.
— Действительно, было очень неожиданным это решение Мосгорсуда. Процесс пришлось отложить. Судьи заявили, что нет технической возможности посмотреть видеоролики, о которых говорили все участники этого процесса. Если защита просила как раз исследовать видеозаписи от двух свидетелей защиты, правозащитника Олега Козловского и корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского, видео задержания Павла Устинова, то прокурор просил исследовать на заседании видеозапись, которая была приобщена к делу первой инстанции. Но, как заявила гособвинитель, не была положена в основу приговора, а сам потерпевший, старший сержант ОМОНа Александр Лягин, попросил судей посмотреть видео момента задержания с YouTube. Что это был за видеоролик, пока осталось загадкой. Но все стороны, по сути, просили исследовать видеозаписи.
После короткого совещания друг с другом судьи заявили, что нет технической возможности это все посмотреть, скачать и, в общем-то, ознакомиться, и поэтому заседание было перенесено на 30 сентября.
Технические специалисты Мосгорсуда перед заседанием ходили, активно какую-то деятельность разворачивали, и все предполагали, что непосредственно с этого и начнется заседание — с просмотра видео.
Прокуратура действительно просила смягчить приговор и в виду суровости наказания назначить гораздо меньше, но при этом прокуроры вину Павла Устинова не отрицают. Сам потерпевший заявил, что не поддерживает жалобу адвокатов, но при этом согласен с представлением прокуратуры. Адвокаты Павла Устинова просят отменить приговор в целом. Они считают, что его вина никаким образом не доказана в принципе. И как раз видеозаписи могли бы поставить точку в их аргументации. В отличие от представления прокуратуры, и Устинов сам, и адвокаты считают, что он ни в чем не виновен, и, соответственно, приговор его был незаконный и необоснованный. Об условном сроке речь не идет.
Пострадавший гвардеец был довольно краток, вел себя довольно скромно. Он заявил, что не поддерживает жалобу об отмене приговора Павлу Устинову. Но при этом полностью согласен с тем же самым представлением прокуратуры. Он не пояснял конкретно, в чем заключается его позиция. В общем, с прокурорами он согласен, а с адвокатами — не совсем.
«Со слов потерпевшего сотрудника Росгвардии, видеозапись задержания он скопировал с сайта YouTube на флеш-носитель, на электронный носитель, дословно. Соответственно, я возражал, поскольку источник происхождения неизвестен. Теоретически, невозможно скопировать с видеопортала YouTube какое-либо видео, там возможно только просмотреть. Понятное дело, что есть возможность применения сторонних программ, видеозахват сделать. Он это суду не пояснил, сказал, что просто скопировал.
Сегодня в суде вопрос встал именно о технической возможности. Но залы заседания оборудованы соответствующей техникой для воспроизведения видеозаписи. Суд же сослался на то, что в той момент отсутствовала такая возможность».
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