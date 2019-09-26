К нам приехал ревизор Гендиректор Фонда защиты прав обманутых дольщиков провел выездное совещание в Нижегородской области.

Олег Говорун оценил достройку первых четырех объектов на территории жилищного комплекса «Новинки Smart City».

Олег Говорун оценил достройку первых четырех объектов на территории жилищного комплекса «Новинки Smart City», ситуация для дольщиков которого стала меняться к лучшему после их встречи с вице-премьером российского правительства Виталием Мутко.

Сейчас на объектах «Новинки Smart City» работают 532 человека и 45 единиц техники. «Теплоэнерго» занимается пуском котельной, чтобы в дома стало поступать тепло.

Сообщается, что еще 11 домов будут достроены в 2020 году, а все 34 входящих в «Новинки Smart City» дома должны быть сданы в 2021 году.

Подрядчик справится с взятыми на себя обязательствами, - считает вице-губернатор Сергей Морозов.

Сейчас на территории Нижегородской области находится 112 недостроенных многоквартирных домов, ориентировочная стоимость завершения строительства которых составляет более 9 млрд рублей.