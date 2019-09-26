Самарский подполковник полиции подозревается в мошенничестве

Задержана заместитель начальника пятого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области Екатерина Маслакова. Подполковнику полиции грозит уголовная ответственность за мошенничество. Об этом сообщает источник „Ъ-Волга“ в правоохранительных органах.

По информации силовиков, женщина узнала о том, что один из дознавателей седьмого отдела полиции Куйбышевского района Самары подозревается в фальсификации доказательств. Подполковник полиции предложила помощь его семье и запросила с его родственников незаконное вознаграждение на сумму 350 тыс. руб. За эту сумму Екатерина Маслакова обещала помочь подозреваемому избежать уголовной ответственности, считают силовики. Она была задержана сотрудниками регионального УФСБ 17 сентября во время передачи через родственника дознавателя незаконного вознаграждения. Правоохранители установили, что женщина собиралась потратить деньги по своему усмотрению и не планировала помогать взяткодателям. Также выяснилось, что подполковник полиции является супругой прокурора Куйбышевского района Андрея Маслакова. Решается вопрос о возбуждении в отношении Екатерины Маслаковой уголовного дела.

«По данному факту начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудницы будет установлена, она будет уволена из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а ее руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности»,– рассказали „Ъ-Волга“ в региональном главке.

Георгий Портнов