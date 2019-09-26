Дума Осинского городского округа отменила ЕНВД

Депутаты думы Осинского городского округа приняли решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Это решение поддержали 12 депутатов, один высказался против, еще один народный избранник воздержался. Отметим, что ранее земское собрание Осинского района отказалось отменять ЕНВД.

«Мы посчитали и обнаружили, что снижение платежей по ЕНВД происходит каждый год. Снижение происходит за счет сокращения числа предпринимателей. Предлагаемая компенсация из краевого бюджета, в случае отмены ЕНВД, намного выше, чем предполагаемые поступления этому налогу», – пояснил вице-спикер Осинской думы Максим Рожков. Он добавил, что краевое заксобрание в первом чтении поддержало инициативы правительства, упрощающие предпринимателям переход на альтернативные системы налогообложения – УСН и ПСН. Например, стоимость патента в Осинском городском округе будет установлена ниже, чем в Перми.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Осинский городской округ получит из региональной казны 30,2 млн руб.