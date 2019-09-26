СДС-уголь получит два участка недр в Кузбассе за 305 млн рублей

АО «Черниговец», входящее в состав «СДС-уголь», получит лицензии на право изучения, разведки и добычи угля на двух участках недр в Кемеровском районе Кузбасса. Как говорится в материалах аукционов, срок действия лицензий составит 25 лет.

Летом этого года Сибнедра объявили два аукциона на участки «Ново-Балахонский-1» Кедровско-Крохалевского месторождения и «Лесной» Глушинского месторождения по начальной цене в 244,1 и 32,6 млн руб. соответственно. В них победил «Черниговец», предложивший заплатить за лицензии 268,6 млн руб. и в 35,9 млн руб.

Вторым участникам обоих аукционов оказалось другое угледобывающее предприятие «СДС-угля» — шахтоуправление «Майское». Как следует из конкурсной документации, «Черниговец» победил после одного шага торгов. Второй участник заявок не делал.

Балансовые запасы Ново-Балахонского участка оцениваются в 35,15 млн т угля, Лесного — в 0,86 млн т. Площадь участков составляет 5,2 и 2,3 кв. км соответственно.

В состав АО «Черниговец» входит одноименный разрез, обогатительные фабрики «Черниговская» и «Черниговская-Коксовая». Разрез «Черниговский» расположен на севере Кемеровской области и отрабатывает запасы Кедровско-Крохалевского угольного месторождения. Запасы угля, подлежащие отработке открытым способом, составляют 220 млн т.

Юрий Зуев