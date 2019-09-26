В день матча «Ростов» - «Динамо» вблизи «Ростов-Арены» ограничат движение

На подъезде к «Ростов-Арене» 28 сентября ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Ограничение связано с проведением на стадионе матча «Ростов» - «Динамо».

В частности, с 12:30 до 20:30 сквозное движение ограничат по западному и восточному проездам стадиона «Ростов Арена».

Кроме того, с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение транспорта по съезду с Южного подъезда к Ростову на ул. Магистральную улицу от Южного подъезда до ул. Левобережной.

Также с 12:30 до 20:30 движение ограничат по ул. Магистральной от Южного подъезда до ул. Левобережная.

Дарья Голякова