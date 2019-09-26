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Районные власти могут получить право наказывать организаторов несанкционированных свалок

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев предложили наделить власти городских районов правом составлять протоколы об административных правонарушениях за организацию несанкционированных свалок. Соответствующая инициатива накануне была одобрена ЗакСом в первом чтении.

Как пояснил господин Четырбок, в настоящее время привлечь к ответственности за организацию несанкционированных свалок могут только сотрудники профильных комитетов Смольного. При этом районные администрации никаких мер к нарушителям применить не могут.

В настоящее время за организацию несанкционированной свалки отходов на предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. руб. до 1 млн руб.

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