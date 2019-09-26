В Челябинской области возбуждено уголовное дело после падения ребенка со сломанных качелей

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту падения ребенка с качелей в Снежинске.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, инцидент произошел 1 июля этого года во дворе одного из домов по улице Свердлова в Снежинске. 10-летний мальчик упал с качелей, у которых была надломлена одна из стоек сиденья, и получил тяжелей травмы. Прокуратура провела по этому факту проверку и направила материалы в следственные органы.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также виновных должностных лиц, не обеспечивших режим безопасного пребывания на игровой площадке.