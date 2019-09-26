Выявить и вылечить В первом полугодии в Прикамье снизился показатель смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных

Благодаря развитию онкологической службы в Прикамье стали чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. На территориях региона уже открыли более 200 кабинетов ранней диагностики и 37 первичных онкокабинетов. Закупается необходимое оборудование и лекарства, врачи проходят специализацию, позволяющую выявлять заболевания на ранних этапах и лечить их. Ранняя диагностика поможет серьезно изменить ситуацию в лечении злокачественных новообразований, говорят эксперты.

В краевом минздраве сообщают, что доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом. Достичь этого результата врачам удалось благодаря развитию онкологической службы в регионе. Кроме того, в Пермском крае сократилась очередь на ожидание химиотерапии.

Борьба с онкологическими заболеваниями в Прикамье ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня это одно из приоритетных направлений для регионального здравоохранения. Проектом поставлена задача – снизить смертность от онкозаболеваний до 175 случаев на 100 тыс. человек к 2024 году. Планируется также значительно увеличить число жителей, которые прошли профилактические медосмотры, с 40 до 70%. «Диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, чтобы незамедлительно начать лечение. Поэтому очень важно не игнорировать значимость профилактических мероприятий и проверять свое здоровье», – говорит губернатор Пермского края Максим Решетников.

В министерстве здравоохранения Прикамья пояснили, что система выявления и лечения онкозаболеваний состоит из трех уровней. Первый – первичные онкокабинеты и кабинеты ранней диагностики. В такой кабинет любой житель края может обратиться самостоятельно, записавшись через регистратуру поликлиники по месту жительства или через региональный портал медицинских услуг k-vrachu.ru. Второй уровень представляет собой первичные межрайонные онкоотделения и центры амбулаторной онкологической помощи, которые работают в режиме дневного стационара. Сюда направляют пациентов для уточнения диагноза, а также для лечения специализированными противоопухолевыми препаратами. Третий уровень предполагает высокотехнологичное лечение в Пермском краевом онкодиспансере и краевой больнице имени Вагнера. При необходимости пациента направляют по профилю нейрохирургии и торакальной хирургии в ГКБ №4 и ПККБ, при онкозаболеваниях крови – в МСЧ №1 и ПККБ.

Кроме того, трехуровневая система предполагает повышение эффективности работы медучреждений, чтобы период от выявления заболевания до начала лечения не превышал 14 дней.

«Еще раз хочу подчеркнуть: без грамотного, качественного первого этапа, хорошего, оснащенного второго этапа третий этап будет работать гораздо хуже и сложнее, поскольку только ранняя диагностика может серьезно изменить ситуацию в лечении злокачественных новообразований», – отмечает завкафедрой онкологии, диагностики, лучевой терапии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Олег Орлов.

В поликлиниках края организовали работу 235 кабинетов ранней диагностики и 37 первичных онкокабинетов первого уровня. Чтобы выявлять заболевания на раннем уровне, в Прикамье разработана концепция скрининга, и основная задача по его проведению возложена именно на такие кабинеты. Работают в них фельдшеры, которые прошли обучение по раннему выявлению онкозаболеваний. В 2018 году в территориях региона открыли 32 первичных онкокабинета, в 2019-м – еще пять: в Чусовом, Добрянке, Суксуне, Барде, Орде. Пациенты поступают в такие кабинеты после осмотра в кабинетах раннего выявления, если есть показания. В 2019 году специалисты осмотрели 150,382 тыс. человек и выявили 235 онкопатологий.

Межрайонные онкоцентры второго уровня – дневные стационары – открыли в восьми территориях региона: в Березниках, Губахе, Краснокамске, Кудымкаре, Кунгуре, Соликамске, Чайковском и Чусовом. В августе этого года первые 26 практикующих врачей, работающих в краевых медучреждениях, получили дополнительную специализацию «Онкология» – это практикующие специалисты со стажем пять и более лет: терапевты, хирурги, дерматологи и другие. Обучение проходило четыре месяца, экзамены длились более трех недель. Основная задача этих специалистов – максимально качественно обследовать пациента, исключить или подтвердить диагноз и начать специализированное лечение. Благодаря развитию второго уровня системы онкологической помощи в Прикамье, в частности, рекордно сократилась очередь ожидания химиотерапии в дневном стационаре – с 21 до 4 дней.

«Задача третьего уровня онкологической помощи – это высокотехнологичное лучевое или химиотерапевтическое лечение», – отмечает министр здравоохранения края Оксана Мелехова. Медучреждения третьего уровня онкологической помощи в Прикамье оснащены по последнему слову техники. Так, в краевом онкодиспансере установлен единственный в Прикамье однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, способный оценить распространенность заболевания на самых ранних стадиях. А аппарат близкофокусной рентгенотерапии до недавнего времени был единственным в России. Всего на оснащение онкологических отделений больниц и онкодиспансера из федерального бюджета в 2019 году было выделено 381,4 млн рублей, на которые купили 76 единиц оборудования.

Оксана Мелехова добавляет, что при необходимости пациентов направляют в федеральные медучреждения четвертого уровня – это научно-исследовательский центр Москвы.

Кроме того, в Прикамье выделено более 434 млн рублей на три года для дополнительных скрининговых исследований на выявление рака толстого кишечника, рака предстательной железы и рака шейки матки. Исследования смогут пройти жители, возраст которых не попадает в ежегодное диспансерное и профилактическое обследование.