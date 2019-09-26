На Дону количество женщин превысило количество мужчин на 300 тыс. человек

В Ростовской области проживают более 4,2 млн человек, из них женщины составляют 53,5% (2,2 млн человек), мужчины — 46,5% или (1,9 млн человек), сообщает Ростовстат со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Среди детей до 15 лет мальчики составляют 51,4%, девочки — 48,6%. В трудоспособном возрасте также сохраняется численный перевес мужского населения — 52,6% против 47,4% женщин. Однако в возрасте старше трудоспособного отмечается значительный перевес женского населения: доля женщин в указанной возрастной группе составляет — 68,9% против 31,1% мужчин.

Кристина Федичкина