В Самаре изменится схема движения транспорта из-за визита патриарха Кирилла

Временное ограничение движения транспорта будет введено в Самаре с вечера четверга до вечера пятницы. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, с 16:00 до 19:00 в четверг и с 12:30 до 16:00 (MSK+1) в пятницу транспорт не сможет ходить по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5 и по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке длиной 850 м. Движение ограничат также с 06:00 до 18:00 в пятницу по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая и по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского.

Эта же мера будет введена по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная. Кроме того, в этот период будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Помимо прочего, с 06:00 до 18:00 в пятницу автобусы маршрутов №№ 11, 61, 247 и 261 будут ездить по временной схеме. Она размещена на сайте администрации. По информации из открытых источников, движение ограничат в связи с визитом в Самарскую область Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Георгий Портнов