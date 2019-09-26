Снесенное здание Полежаевского пансиона в Уфе вернули в перечень охраняемых объектов

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии вернуло в перечень выявленных памятников истории и архитектуры снесенное в марте этого года здание бывшего Полежаевского пансиона на улице Маркса, 8 — один из первых каменных домов Уфы. Памятник относился к началу XIX и был снесен в результате отказа управления продолжать за него борьбу в арбитражном суде: за снос памятника выступал Верховный суд республики, который строит в этом квартале новый судебный корпус.

Приказ о возвращении Полежаевского пансиона в перечень охраняемых объектов сегодня опубликован на официальном правовом портале. Он подписан 4 сентября.

Это не первый случай возвращения под госохрану снесенного памятника истории в Уфе. В 2017 году по той же схеме в перечень был возвращен снесенный Дом Бушмариных конца XIX века, располагавшийся на углу улиц Кирова и Ленина. Позже здание воссоздал предприниматель Николай Литвинов.

Майя Иванова