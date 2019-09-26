На Ставрополье опрокинулась автоцистерна с нефтью

В Арзгирском районе Ставропольского края перевернулся бензовоз, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 26 сентября на 93 км «Дивное-Рагули-Арзгир» водитель грузового автомобиля с цистерной «Фредлайнер» отвлекся во время движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, цистерна опрокинулась и разгерметизировалась, произошел разлив сырой нефти.

Водитель не пострадал. На месте работают наряды ДПС и спецслужбы. Обстоятельства ДТП и ущерб устанавливаются.

Дарья Голякова