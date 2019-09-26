Роспечать впервые выделила Life госсубсидии

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предоставит медиахолдингу «Ньюс Медиа», учредителю онлайн-издания Life, субсидию в размере 32 млн руб., сообщил РБК со ссылкой на информацию госпортала «Электронный бюджет». Это первый случай получения АО «Ньюс Медиа» господдержки.

Соглашение с учредителем было подписано 19 сентября. Цель субсидии — «финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с выполнением работ по производству социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации».

Life был запущен в 2013 году. Учредитель Life — АО «Ньюс Медиа». Редакционный директор Life — основатель медиахолдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов. Его текущие акционеры не раскрываются.

На запрос РБК не ответила начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова. Господин Габрелянов переадресовал вопросы к гендиректору АО Елене Лапиной, которая также не ответила на вопросы издания.

В августе прошлого года Life анонсировал масштабный перезапуск, информационный портал должен был превратиться в открытую платформу для блогеров. Позже основной акционер решил оставить сайт в прежнем виде. 17 сентября гендиректор и главный редактор Life Анатолий Сулейманов и Александр Потапов заявили о своем уходе из проекта.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Life вернули к прежней жизни».