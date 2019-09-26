В Перми открылся второй экспортный форум

Сегодня в Перми открылся второй Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2019). Он проходит на площадке завода Шпагина. На момент открытия форума на него зарегистрировалось более 3 тыс. человек из 16 стран мира.

Форум будет работать два дня, на его площадках выступят более 100 российских и зарубежных спикеров, состоится порядка 30 мероприятий.

Гостями форума стали замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, гендиректор АО «Российский экспортный центр» Андрея Слепнев, директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли РФ Андрей Цемахович, гендиректор Итало-Российской торговой палаты Юрий Агапов, гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров и замгендиректора АО «ОХК “Уралхим”» Игорь Буланцев.

Сегодня же ожидается выступление эксперта в сфере инноваций, основателя и главного редактора издания TechCrunch Майка Бутчера, который уделит внимание запуску стартапов и их презентации широкой аудитории.