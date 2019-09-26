Питерский поставщик поставит Уфе дорожные камеры на 100 млн рублей

Санкт-Петербургское ООО «Гранд» получит контракт ГКУ «Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан» на поставку 30 комплексов видеофиксации нарушений на дорогах для Уфы. Стоимость контракта составит 108,5 млн руб. Единственный участник тендера снизил начальную цену на 0,5%, следует из сообщения на портале госзакупок.

Оборудование должно быть установлено за 60 дней. Камеры появятся в том числе на проспектах Дружбы народов и Салавата Юлаева, улицах Комарова и Первомайской, будут фиксировать скоростной режим, режим пропуска пешеходов, случаи выезда на полосу встречного движения.

ООО «Гранд» специализируется на проектировании, строительстве и благоустройстве. Принадлежит Юрию Харину. В 2018 компания, по данным Kartoteka.ru, выигрывала контракт стоимостью 25,52 млн руб. ФГУП «УВО Минтранса России» на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности для нужд Северо-Кавказского филиала. Выручка в 2018 году составила 490,94 млн руб., чистая прибыль — 12,835 млн руб.

Майя Иванова