В Перми уволен директор управления капстроительства, свидетель по делу о хищении

Генеральный директор управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский уволен с занимаемой должности. Ранее в его квартире прошли обыски по делу о хищении 129 млн руб. бюджетных средств.

Как пояснил глава регионального Минстроя Андрей Колмогоров, это кадровое решение связано с ситуацией вокруг земельного участка, который выделен под строительство нового здания Театра оперы и балета. На участке оказалось около 200 гаражей, которые начал сносить подрядчик. По фактам возможного нарушения прав их владельцев СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку. По словам министра строительства, сейчас «работы подрядной и субподрядной организаций на участках приостановлены».

Также господин Левинский является свидетелем по уголовному делу о хищении 129 млн руб. бюджетных средств при строительстве нового зоопарка. В рамках расследования сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю провели обыски в квартире Дмитрия Левинского и помещениях управления капстроительства. Дмитрий Левинский возглавлял УКС с 2017 года. До этого он занимал пост замруководителя дирекции общегородской эксплуатации фонда «Сколково».

Дмитрий Астахов, Пермь