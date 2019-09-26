На Дону незаконные подключения к газовой сети нанесли поставщику ущерб на 36,5 млн рублей

С начала этого года сотрудники «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявили 364 случая несанкционированных подключений к газовой сети в Ростовской области, сообщает пресс-служба компании. Общая сумма ущерба составила более 36,5 млн руб.

По факту нарушений правоохранительне органы возбудили 83 административных и четыре уголовных дела. К уголовной ответственности привлекли трех абонентов.

Наибольшее количество незаконных подключений выявили в Ростове, Шахтах и Таганроге. Только в августе сотрудники компании установили 48 самовольных подключений к газопроводным сетям с суммой ущерба более 1 млн руб.

Дарья Голякова