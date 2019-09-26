Показания по делу вице-мэра Уфы дал бывший замглавы УЗИО

Сегодня в Октябрьском райсуде Уфы, где слушается дело по обвинению в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра Александра Филиппова и экс-главы управления капитального строительства Марата Гареева, выступил еще один свидетель защиты. Показания суду дал бывший заместитель начальника управления земельных ресурсов Рустам Нурисламов.

Свидетель сообщил, что во время работы в мэрии испытывал серьезное давление со стороны тогдашнего сити-менеджера Ирека Ялалова, который через руководителя управления земельных ресурсов Раиля Еникеева запрещал ему добросовестно исполнять должностные обязанности и направлять в суды иски к застройщикам, дома в кварталах которых были расселены за счет бюджета, но которые не компенсировали бюджету эти расходы. За подготовку таких исков, заявил свидетель, его склоняли к увольнению, но в мае 2017 года он ушел по собственному желанию, когда убедился, что «выполнил свои обязанности» и убедился, что процесс взыскания компенсаций с застройщиков был запущен.

Подробнее о свидетельских показаниях Рустама Нурисламова читайте в ближайшем номере "Ъ-Уфа".

Влада Шипилова