В Павлове осудят главу транспортной компании за уклонение от уплаты налогов

В Павловский горсуд передано дело об уклонении от уплаты 15 млн руб. налогов в отношении главы компании. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, речь идет о Надежде Казаковой, которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», является гендиректором ООО «Глобэксавтотранс» (оказывает услуги грузовых перевозок, сейчас ликвидируется).

По версии следствия, в 2013-2015 году глава компании создавала фиктивный документооборот с фирмами-однодневками, чтобы минимизировать налог на добавленную стоимость. Как сообщает региональная прокуратура, в рамках расследования Надежде Казаковой предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»).

Анастасия Еремина