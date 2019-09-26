В Челябинской области все iPhone 11 раскупили за три дня

На Южном Урале партия поступивших смартфонов iPhone 11 была раскуплена в первые три дня продаж, сообщает пресс-служба компании МТС. При этом большинство устройств приобрели уже в первый день.

Аналитики компании отмечают, что на iPhone 11 и iPhone 11 Pro активно переходят владельцы старых моделей смартфонов от Apple – наибольшее число заявок на trade-in приходится на iPhone 8, 7 и ниже.

Помимо Челябинска, повышенный спрос на новые модели смартфонов компания отмечает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Цены на новые смартфоны от Apple в России колеблются от 60 тыс. (iPhone 11 с объемом памяти 64 ГБ) до 130 тыс. руб. (iPhone 11 Pro Max, 512 ГБ).