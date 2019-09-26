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Фонд капремонта не видит угрозы обрушения дома на Комсомольском проспекте, 31

По сообщению фонда капремонта Пермского края, угрозы обрушения жилого дома на Комсомольском проспекте, 31, на сегодняшний день, нет. «Сегодня с 9:00 специалисты инспекции госжилнадзора совместно с управляющей компанией провели контрольный осмотр сквозной трещины. С момента начала работ по капитальному ремонту и по сегодняшний день трещина не развивается», - говорится в тексте официального комментария. Фондом будет проведено детальное инструментальное обследование дома.

Напомним, трещина в стене дома появилась в 2006 году. Вчера жители дома сообщили, что маячки, которые контролируют динамику ее развития, треснули.

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