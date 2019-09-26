Оппозиция не смогла вернуть прямые выборы мэра Барнаула

Депутаты заксобрания Алтайского края не поддержали законодательную инициативу о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Законопроект предполагал, что гордума сможет выбирать способ избрания мэра: либо прямым голосованием, либо из числа депутатов гордумы, либо на конкурсной основе. Против принятия законопроекта проголосовали 40 парламентариев, его поддержали 24 человек, один народный избранник не голосовал.

Законопроект внесла «Справедливая Россия», его поддержали КПРФ и ЛДПР. Необходимость изменения системы выборов инициаторы объяснили запросом населения. По словам руководителя фракции «Справедливой России» Александра Молотова, представители партии собрали более 3 тыс. подписей за возвращение прямых выборов главы Барнаула. Отметим, что сейчас в городе проживает около 600 тыс. человек.

Напомним, что прямые выборы мэра Барнаула были отменены в октябре 2010 года, введена должность сити-менеджера. Последним этот пост занимал Сергей Дугин, в августе он досрочно сложил с себя полномочия сити-менеджера.

Что думает оппозиция о выборах мэра — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Резолюционный держите шаг»

Юлия Сасевич