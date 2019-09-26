В Карпинске депутат лишен полномочий за недостоверные данные о доходах

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) выявила нарушения при проверке деятельности депутатского корпуса Карпинска. «В ходе надзорных мероприятий изучены сведения о доходах депутатов. При проверке сведений, установлен факт недостоверного предоставления одним из депутатов сведений о своих доходах за 2016 и 2017 годы. В итоге надзорный орган потребовал от председателя думы городского округа устранить нарушения, но депутаты решили не прекращать полномочия своего коллеги, нарушившего закон. В итоге Карпинский горсуд по требованию прокурора признал незаконны решение думы и лишил депутата полномочий. «Судебный акт в законную силу не вступил»,— подчеркивают в прокуратуре Свердловской области.